[VIDEO] – Spogliatoio Napoli – Il buon umore regna a Castel Volturno

Com’è lo spogliatoio del Napoli? La risposta è in un video di Elmas che immortala Ciro Mertens in un simpatico balletto a Castel Volturno. La vittoria contro l’Inter ha ridato entusiasmo ai giocatori napoletani, dopo l’inaspettata sconfitta interna contro il Lecce. La prestazione del Napoli a San Siro è servita per riportare il sereno nello spogliatoio di Gattuso. Ora bisognerà capire se il sinistro a giro di Fabian Ruiz ha veramente spazzato via le nuvole su Castel Volturno…

IL VIDEO

https://twitter.com/i/status/1227939348567527424