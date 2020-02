Fabian Ruiz sembra essere tornato quello dell’Europeo U21

L’INVESTIMENTO

Uno degli uomini mercato del Napoli. L’anno scorso il direttore sportivo Giuntoli anticipò diversi concorrenti, altri club infatti avevano messo nel mirino lo spagnolo del Betis. Ma il club azzurro si mosse più rapidamente piazzando un gran colpo, un investimento di 30 milioni, cioè l’entità della clausola rescissoria. Fabian Ruiz firmò un contratto di cinque anni.

Ottima la sua prima annata in maglia azzurra, tante prestazioni positive e da centrocampista anche un buon numero di gol. Ne segnò 7, cinque in campionato, uno in Europa League e uno in coppa Italia. Una stagione molto positiva chiusa poi nel migliore dei modi con la vittoria del titolo europeo con la Spagna under 21. Un protagonista assoluto con la rete del vantaggio nella finale poi vinta 2-1 contro la Germania Il centrocampista del Napoli fu decisivo anche nella semifinale stravinta 4-1 contro la Francia anche se non riuscì ad andare a segno.

Ma l’inizio di questa stagione è stato difficoltoso anche per la grande intensità di quella scorsa: Fabian Ruiz ha cominciato sotto tono in campionato, riprendendosi dopo qualche partita ma calando poi insieme a tutti gli altri nel periodo di crisi di risultati degli azzurri. Un periodo difficile proseguito anche con Gattuso, ieri al Meazza contro l’Inter la notte della rivincita. Fonte: Il Mattino