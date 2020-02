Coppa Italia – Milan-Juve: Formazioni Ufficiali: Ibra VS CR7

A San Siro va in scena la semifinale d’andata tra i padroni di casa del Milan e la Juventus. Pioli si affida alla leadership di Zlatan Ibrahimovic per provare a prendere per mano un Diavolo col morale sotto i tacchi visto il poker subito nel derby. Sarri invece, dopo la sconfitta di Verona, cerca la reazione con Cristiano Ronaldo in attacco.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Saelemaekers, Musacchio, Gabbia, Bonavnetura, Paquetà, Laxalt, Brescianini, Leao, Maldini. Allenatore: Pioli.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon, De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Cuadrado, Dybala, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Wesley, Rugani, Coccolo, Danilo, Rabiot, Bentancur, Olivieri, Higuain. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Valeri.