Questo fine settimana scenderanno in campo due delle 4 compagini del settore giovanile del Napoli. Sarà il turno dell’Under 17 a Pescara e la Primavera in casa contro l’Empoli. Turno di riposo per Under 15 e 16 per gli impegni delle nazionali.

Under 17 – Pescara-Napoli domenica ore 15,00

Primavera – Napoli-Empoli lunedì ore 15,00

La Redazione