Rinnovo Zielinski: Piotr riflette se restare al Napoli, non è convinto

Riflessione in corso quella per Piotr Zielinski sul suo futuro e sul rinnovo con il Napoli. Secondo il Mattino non è una questione di ingaggio, quello gli verrebbe ritoccato, ne tantomeno una questione legata alla clausola rescissoria che il Napoli ha deciso di abbassare a 100 milioni. Il calciatore non sa se è giusto restare al Napoli per fare il passo in più nel proseguo della sua carriera. Ad oggi non sono arrivate offerte, la situazione di stallo continua in attesa del rinnovo, in estate poi si vedrà.