Domenica 16 Febbraio alle ore 18,00 alla “Sardegna Arena” si giocherà Cagliari-Napoli, sfida che i sardi sentono spesso in maniera particolare. La prevendita per la sfida contro gli azzurri sta procedendo per il meglio, in due giorni già staccati oltre 2 mila tagliandi, quindi è molto probabile il tutto esaurito. Per i tifosi partenopei ci saranno le restrizioni per i residenti in Campania.

