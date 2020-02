SERIE B FEMMINILE – Atri due acquisti stranieri per la capolista Napoli

Il primo posto in classifica non accontenta le ambizioni del Napoli femminile per il campionato di serie B. In attesa di sfidare domenica la seconda della classe la Lazio, il club del presidente Lello Carlino ha ufficializzato gli acquisti di Patrycja Jerzak e Selma Hlifarsdotti. Ecco le schede tecniche.

La Jerzak, classe 1998, è un laterale destro di origine polacca (è nata a Rybnik) e passaporto svedese che nelle ultime due stagioni ha giocato nell’Università del Connecticut – la stessa dalla quale proviene anche Vivien Beil -. Lì la Jerzak ha disputato 31 partite, 15 delle quali da titolari, realizzando tre reti. Cresciuta in Svezia, vive infatti a Stallarholmen -, Patrycja è un prodotto del vivaio del Djurgardens.

La Hlifarsdottir, invece, è un portiere islandese classe 1997. Proviene dall’Haukar, club nel quale ha disputato le ultime due stagioni collezionando 27 presenze tra campo e panchina. Entrambe dovrebbero essere a disposizione per il match di domenica in casa della Lazio.

La Redazione