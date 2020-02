Il Napoli blinda la difesa grazie anche a un pilastro come Manolas

Difesa blindata, e visti i tempi che corrono è una notizia in casa Napoli. Tra i protagonisti assoluti della notte di San Siro contro l’Inter, allora, Kostas Manolas che si è detto subito molto soddisfatto. «Dopo una sconfitta pesante contro il Lecce, stavolta abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo rialzato la testa contro una grande squadra come l’Inter. Stiamo lavorando negli allenamenti per migliorare la fase difensiva, ma nelle partite contro le piccole appena subiamo gol cala la concentrazione. Stavolta abbiamo dimostrato che sappiamo soffrire. Poi ci sarà da giocare la gara di ritorno e sappiamo che loro verranno al San Paolo per fare la partita». La gara è in programma il prossimo 5 marzo a Fuorigrotta e al Napoli potrebbe andar bene anche un pareggio. Fonte: Il Mattino