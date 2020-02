Il Napoli ha svolto una seduta mattutina al Centro Tecnico di Castel Volturno. I giocatori agli ordini di Gattuso sono stati divisi in due gruppi. Chi ha giocato ieri sera a San Siro ha svolto lavoro di scarico in palestra. Il resto della squadra sul campo 1 ha sostenuto il torello in prima fase. Per poi passare all’attivazione a secco. In chiusura serie di partitine a campo ridotto.