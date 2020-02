RINNOVI – Sempre le clausole gli ostacoli per i polacchi del Napoli

Oltre Mertens ci sono anche i due polacchi Zielinski e Milik nell’agenda del Napoli per la questione dei rinnovi e il Mattino aggiorna in tempo reale. Per il centrocampista ex Udinese ed Empoli è stata proposta una clausola da 100 milioni, il giocatore non avrebbe gradito, anche perchè pensa che potrebbe non essere quella azzurra l’ultima maglia. Al momento non ci sono state offerte per Zielinski da altri club, perciò situazione di stallo. Lo stesso discorso vale per Milik, lui vorrebbe una clausola bassa, anche perchè teme che con l’arrivo di Petagna lo spazio potrebbe essere ridotto all’osso. Il Napoli ovviamente si augura di accontentare entrambi, ma sono casi difficili da risolvere a breve.

La Redazione