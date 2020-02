CALCIO FEMMINILE – V. Giacinti: “Il gol? Felice di dare una mano alla squadra”

Ai microfoni di Sky è stata intervistata Valentina Giacinti, capitano e attaccante della compagine rossonera allenata da Maurizio Ganz sulle ambizioni della squadra in campionato. “Siamo contente per la vittoria nel derby, era una partita troppo importante per noi, perciò averlo vinto di rimonta è motivo di soddisfazione. Lo scudetto? Il Milan c’è e proverà a lottare fino all’ultimo con la Fiorentina che sarà una rivale per il vertice. Il gol per me è stato motivo di soddisfazione, contava vincere, però se poi la mia rete risulta decisiva mi riempie di soddisfazione. Obiettivo è restare al secondo posto che ad inizio anno non era previsto, però cercheremo di restarci fino alla fine”.

La Redazione