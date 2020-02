C’è stato un contatto Napoli-Mertens. AdL si augura che scocchi la scintilla

Lunedì ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e Dries Mertens, per la questione del rinnovo del contratto, argomento che sta tenendo la città con il fiato sospeso. Come riportano le pagine de “il Mattino”, tra le parti c’è ancora distanza, non solo dal punto di vista economico, ma anche per una questione di progettualità che il calciatore fiammingo chiede. Ovviamente Mertens vuole restare, troppo legato alla città e ai suoi tifosi, però anche le frasi del presidente di inizio anno e la vicenda multe non sono ancora dimenticate del tutto. Nelle prossime settimane se ne saprà di più, ci si augura che scocchi la scintilla.

La Redazione