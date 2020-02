Pagelle CdS – Ottimo il muro difensivo Manolas-Maksimovic

Il Napoli riesce a vincere sul campo dell’Inter per la gara d’andata di Coppa Italia valevole per la semifinale. Partita perfetta da parte degli azzurri, pochissimi spazi concessi all’attacco nerazzurro e contropiede con Elmas e Mertens a fare da scudo in fase attiva e passiva. L’occasione migliore la crea nel recupero Zielinski, Padelli salva con la mano in extremis. Nella ripresa partono meglio i padroni di casa, ma al primo affondo il Napoli passa. Di Lorenzo serve Fabian Ruiz che con un tiro a giro supera il portiere dell’Inter. Conte si gioca la carta Eriksen e crea non pochi pericoli, anche se la palla gol migliore la crea D’Ambrosio, ottimo riflesso di Ospina. Il CdS attraverso le pagelle promuove anche Demme, non sufficiente solo Mertens.

Ospina 6,5

Di Lorenzo 6

Maksimovic 6,5

Manolas 6,5

Mario 6

Fabian Ruiz 7

Demme 6,5

Zielinski 6 (Allan s.v.)

Callejon 6 (Politano s.v.)

Mertens 5,5 (Milik 6)

Elmas 6

All. Gattuso 6