Coppa Italia,semifinale Milan-Juventus:Finisce 1-1 ,ma con polemiche nel finale!

Finisce la partita tra Milan e Juventus,gara valevole per l’andata di Coppa Italia.

Il Milan parte bene rendendosi subito pericolosa con un colpo di testa di Ibrahimovic,ma la palla va alta sopra la traversa.Dopo è Kessiè che ci prova dalla distanza con la palla che accarezza il palo.Ancora rossoneri avanti,stavolta Rebic prova a sbloccarla ma il suo tiro è bloccato da Buffon.Sempre il portiere juventino è impegnato poco dopo su un tiro di Calabria ,con il pallone che viene mandato alto in corner.La Juventus risponde con un tiro forte di Cuadrado ,la palla è indirizzato all’angolino ma Donnarumma interviene con un ‘ottima parata.Nella ripresa sono sempre gli uomini di Pioli a rendersi pericolosi.Prima è Rebic che tira forte centrale ,poco dopo con Castillejo che la piazza.Ma in entrambi i casi trovano davanti un attento Buffon.Sempre l’estremo portiere bianconero respinge in tuffo il tiro di Ibrahimovic.Nullà può invece sulla conclusione di Rebic,che servito da Castillejo , aggancia e piazza il pallone in rete.Il Milan resta in dieci per l’espulsione di Hernandez per doppio giallo.Rossoneri gestiscono .La Juventus si fa avanti ma trova la difesa avversaria attenta a respingere.Nel finale cross in area per Ronaldo che di mezza rovesciata prende il pallone che va a sbattere sul braccio di Calabria,il quale stava saltando di spalle.Viene assegnato il rigore dopo l’intervento del VAR,con polemiche dalla parte rossonera.Dal dischetto va Ronaldo per il gol del pareggio.Sono sei i minuti di recupero.Allo scadere ultima occasione per il Milan.Kessie di testa non da la giusta forza e Buffon para.Finisce 1-1.Ritorno il 4 marzo a Torino.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (80′ Saelemaekers), Kessié, Bennacer, Rebic (74′ Laxalt); Calhanoglu (86′ Paquetà); Ibrahimovic. All. Pioli



JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio (69′ Higuain), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey (63′ Bentancur), Pjanic, Matuidi (74′ Rabiot); Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri



Ammoniti: Ibrahimovic (M), Ramsey (J), Kessié (M), Castillejo (M), Calabria (M), Pioli (all. M)

Espulso Hernandez (M) al 71′ per doppia ammonizione