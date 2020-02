Chiariello:”Gattuso allena una squadra di basket”

Queste le parole di Umberto Chiariello,giornalista,a Radio Punto Nuovo:

“Gattuso pensava di allenare una squadra di calcio ed invece è una squadra di basket, perché nel basket il pareggio non è previsto. In 10 partite ha fatto 5 vittorie e 5 sconfitte. Batte Lazio, Juve ed Inter, le tre squadre in lotta per lo scudetto. Perde con la Lazio – per un errore di Ospina – per cui in quattro gare con squadre di vertice, fa benissimo, salvo impantanarsi con Parma, Lecce e Fiorentina. Perché? Non è solo un’altalena, un saliscendi, una squadra volubile, c’è un problema tattico. Il Napoli con baricentro basso ha una consistenza, il Napoli che prova a fare la grande partita non ha consistenza. Napoli squadra malata e minata nelle certezze da Ancelotti, deve ancora trovarsi e la cura si chiama baricentro basso”.