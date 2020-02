Luci a San Siro per la semifinale tra Inter e Napoli

LUCI A SAN SIRO

Stasera, in ogni caso, non è per soldi che il Napoli vorrebbe fare lo sgambetto alla lanciatissima Inter di Antonio Conte. Un remake della semifinale del 1997 quando gli azzurri conquistarono la finale (poi persa col Vicenza) ai calci di rigore. Da allora Napoli e Inter in Coppa si sono incrociati altre 4 volte, ma sempre al San Paolo e sempre su gara unica (due volte è passato il Napoli e due volte l’Inter). Una volta è stata anche una finale: nel 77/78 e i nerazzurri vinsero 2-1 (Restelli, Altobelli, Bini). L’Inter non raggiunge la finale di Coppa Italia dalla stagione 10/11. La squadra di Conte è imbattuta da 10 gare mentre il Napoli ha vinto solo due volte in trasferta in semifinale di Coppa Italia, nel 1987 con il Cagliari e nel 1989 con il Pisa.