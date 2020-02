L’Inter spadroneggia sul mercato, ma il Napoli non è da meno

VISIONE DIVERSE

Nei primi tempi mister Zhang tutto è sembrato tranne che un mecenate. Moratti, dopo aver pompato soldi, costruito sogni, sbaragliato la concorrenza e vinto trofei, illuso e disilluso i tifosi, ha lasciato spazio alle proprietà straniere. Il Napoli resta italiano con una gestione legata al fair play finanziario. I cinesi hanno fatto le cose in grande, sempre di più, e non è un caso che Leo Messi venga considerato una operazione alla portata di Suning. Vero o non vero, dà le dimensioni del colosso cinese. Ma il Napoli non è da meno, o almeno ci prova: ha pagato Lozano 38 milioni, Manolas 36 milioni, Meret 22 milioni, Lobotka 20 milioni, Petagna 17 milioni e così via. Mondi differenti, non c’è che dire. Ma il mercato ha vissuto sui colpi di Napoli e Inter, regine indiscusse di questa finestra d’inverno. Fonte: Il Mattino