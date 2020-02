Le scelte di Gattuso in vista della sfida contro l’Inter

LE SCELTE DI RINO

La Coppa Italia come occasione per dimenticare alla velocità della luce il ko con il Lecce. D’altronde, proprio la vittoria con la Lazio ha dato una prima scossa alla gestione di Gattuso. Ospina confermato tra i pali nonostante i primi due gol subiti dal Lecce li abbia parzialmente sulla coscienza pure lui. Koulibaly sta bene quindi è destinato a una maglia da titolare: il sacrificato a far posto al rientrante Manolas è Makismovic. Il greco, nelle attua-li gerarchie difensive, è al primo posto tra le scelte di Gattuso. Per Rino è un vero e proprio derby. 30 volte da calciatore ha giocato contro l’Inter (16 vittorie e 9 sconfitte) e 5 sfide da allenatore (1 vittoria e 1 pareggio).

La sfida di questa sera è l’occasione per un grande ritorno al passato: il tridente dei piccoletti che fece le fortune del Napoli di Sarri. Mertens falso nove lì nel mezzo è il “regalo” di Gattuso al belga che è esploso proprio in quel ruolo che il tecnico di Figline varò per lui in piena emergenza. L’ultima volta che i tre hanno giocato insieme è stato il 7 dicembre a Udine (ma era un 4-4-2). I veri dubbi a centrocampo: Fabian è rientrato da poco e il centrocampo fisico dell’Inter non ammette gioca-tori non al cento per cento. Demme al centro è la certezza, così come il ritorno di Elmas. Zielinski e Allan si giocano l’ultimo posto da titolare. Il polacco forse ha bisogno di riposo. In ogni caso, essendo quello di stasera solo il primo round, bisogna anche giocare di testa. Fare almeno un gol è l’obiettivo di queste sfide di andata e ritorno. Appena un mese e mezzo fa, in campionato al San Paolo, finì 3-1 per l’Inter. Ma stasera è un’altra storia, c’è da mettere la mano sul fuoco. Fonte: Il Mattino