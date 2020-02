Il Napoli questa sera affronterà l’Inter per la gara d’andata di semifinale di Coppa Italia, allo stadio San Siro. Gli azzurri però avranno un’importante defezione in difesa, come riporta su twitter Carlo Alvino. “#InterNapoli Assenza importante in casa Napoli. @kkoulibaly26 fermo ai box. Piccoli problemi fisici per il difensore azzurro che stasera non sarà della partita. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”.

