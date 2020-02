ATTACCO – Mertens si vuole confermare re di Coppe

Domani sera il Napoli affronterà l’Inter per la gara d’andata di Coppa Italia, valevole per la semifinale, gli azzurri cercheranno un pronto riscatto dopo la sconfitta contro il Lecce. Secondo il Corriere dello Sport, toccherà in attacco a Dries Mertens nel ruolo di falso nueve. Il belga quando ci sono le notti europee si esalta, basta pensare al Salisburgo, le due sfide contro il Liverpool e il gol contro il Genk su rigore. Contro i nerazzurri servirà la sua voglia di far gol, al suo fianco Callejon e Insigne per cercare le reti per tenere viva la qualificazione.

La Redazione