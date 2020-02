Napoli, non solo Boga e Berardi, il vero obiettivo è De Zerbi!

Che Boga e Berardi, del Sassuolo, avessero addosso gli occhi del Napoli, lo si sapeva, ma a quanto pare il club di De Laurentiis non guarda in casa neroverde solo per monitorarne il campo, ma anche la panchina. Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, è il tecnico Roberto De Zerbi ad essere finito sotto i radar azzurri. L’attuale allenatore dei neroverdi, infatti, sarebbe seguito con attenzione, vista la non certa riconferma di Gattuso per il prossimo campionato. A quanto pare alcuni intermediari e agenti sarebbero già al lavoro per cercare di portare il tecnico all’ ombra del Vesuvio il prossimo anno. Il Napoli però non è l’unico club ad interessarsi a De Zerbi. L’ex giocatore dei partenopei è infatti seguito anche dalla Fiorentina.