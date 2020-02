L’ex portiere Nando Orsi, ospite ai microfoni di Canale 21, durante la trasmissione ‘Il bello del calcio’, andata in onda ieri sera, si sofferma su Ospina e sulla sua posizione sulla punizione di Mancosu in Napoli-Lecce, che ha poi portato i salentini sull’ 1-3: “Si vede chiaramente che parte in ritardo. Ma poi in barriera si mettono 2 uomini al massimo, non 4, alcuni neanche li mettono. Meret è un patrimonio del club, secondo me in Italia è tra i primi 2-3”.