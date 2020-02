SERIE A FEMMINILE – Ingresso gratuito per Juventus-Inter

Domenica alle ore 12,30 al “Centro Sportivo di Vinovo” la capolista Juventus di Rita Guarino affronterà l’Inter di Sorbi. Per la compagine bianconera è un interessante banco di prova, dopo il pari in campionato contro la Florentia, anche se lo 0-6 contro l’Empoli Ladies ha ridato certezze alla Juventus. In occasione del derby d’Italia, verrà trasmessa da Sky, l’ingresso è gratuito e i cancelli verranno aperti alle ore 11,30. In vista della sfida contro le nerazzurre, le parole del tecnico delle bianconere Rita Guarino. “Per restare in vetta e confermare il vantaggio sulle nostre contendenti dovremo vincere contro l’Inter. La squadra di Sorbi gioca bene e rispetto alla gara d’andata è cresciuta molto sul piano tecnico-tattico”.

Fonte: foto Juventus sito