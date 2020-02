Serie B: Venerdì 14 febbraio importantissima Assemblea di Lega

Destinato a rimanere incerto sino alla fine sia nella zona promozione, quanto meno alle spalle del Benevento di Inzaghi, sia in quella salvezza, il campionato di Serie B guarda al futuro provando a circoscrivere comunque un perimetro certo. L’Assemblea di Lega in programma venerdì 14 febbraio in Via Rosellini a Milano ha già acquisito i caratteri di un appuntamento davvero molto importante.

FINALE AMARO

Anche perché, naturalmente, tutti si augurano di non assistere mai più agli incresciosi balletti che si svilupparono un anno fa attorno alla vicenda Palermo. Prima retrocesso all’ultimo posto e poi penalizzato con effetti diversi sulla classifica che non evitarono di impattare. Tuttavia, sullo svolgimento dei play out giocati da Venezia e Salernitana dopo circa un mese dalla fine della stagione regolare.

Non prima di aver dato vita all’ennesima battaglia giudiziaria tra le parti in causa che coinvolse suo malgrado lo stesso presidente Balata e la Lega. Il presidente spera di aver archiviato per sempre quella brutta storia che si chiuse con la mancata iscrizione della società siciliana. Poi costretta a ripartire dal campionato di Serie D orfana di Zamparini e dei suoi presunti successori evaporati nel niente al momento dell’iscrizione in Serie C. Fonte: CdS