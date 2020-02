Difesa azzurra imbarazzante: si salva il solo Mario Rui

I gol incassati dal Napoli, non ultimi quelli presi ieri contro il Lecce, mettono sotto accusa la difesa azzurra. Ieri a “salvarsi” il solo Mario Rui. Di seguito le valutazioni del quotidiano Il Mattino:

5 DI LORENZO

5 MAKSIMOVIC

Corre tanto, soprattutto nella ripresa. Restano da rivedere, però, i meccanismi di fase difensiva: sul gol di Lapadula si fa anticipare in maniera plateale dopo l’imbeccata di Falco e resta impacciato e bloccato sul colpo di testa. Non ancora sincronizzati gli interscambi con Politano e ci mancherebbe.Sul gol del vantaggio salentino lascia Lapadula in posizione regolare, non salendo con i compagni nel modo giusto. Era al rientro dopo due mesi di assenza per infortunio e il passo non era quello migliore. Non ci sono da registrare altre sbavature, ma non è sempre ottimale l’intesa con Koulibaly.

5 KOULIBALY

Il rientro in campo sembra quello dei tempi migliori. Testa alta, qualità e quantità nella giocata difensiva, una forza che spaventa gli avversari. Ma col passare dei minuti va in confusione e crea il caos. Finisce la gara ammonito e puntualmente anticipato da Lapadula.

6,5 MARIO RUI

Senza dubbio il migliore del Napoli nel primo tempo, serve una quantità industriale di cross e di passaggi chiave. Bene anche in fase di non possesso, mantiene alti i ritmi e costringe agli affanni Rispoli e Majer per tenergli testa nell’andatura. Nel finale perde di vista qualche avversario di troppo.