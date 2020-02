Stadio Collana, riapre finalmente la pista di atletica

Riapre la pista di atletica del Collana. Oggi le prime scarpette, chiodate e non, cominceranno a calcare una superficie completamente nuova, rifatta per le Universiadi e a disposizione per la cittadinanza, non solo vomerese. Come si legge su Il Mattino, si comincia dalle ore 7 al tramonto. Poi nel mese di luglio dovrebbero essere sistemate anche le torri faro per permettere l’apertura notturna. «L’idea – spiega Maurizio Marino, coordinatore per Giano dell’atletica al Collana – è quella di avere un impianto aperto sette giorni su sette dalla mattina alla sera per la massima fruibilità». I costi variano dai 20 ai 30 euro a seconda degli orari prescelti. Per ora si comincia con la pista aperta agli amanti del running, quella che ha suscitato il maggior interesse da parte degli appassionati. In questa settimana saranno organizzati anche i primi corsi per i bambini. L’idea è quella di coinvolgere le vecchie società di atletica del territorio in modo da ricominciare dove si era terminato. Il Collana recupera così un altro pezzo del suo vissuto dopo la palestra della ginnastica e quella delle arti marziali. Per il futuro Giano realizzerà per un importo di 7 milioni di euro la tribuna Quattro Giornate, la palestra di via Ribera, la pista di pattinaggio, palazzetto dello sport e sistemazioni esterne. La Regione con una spesa di 8 milioni di euro si è caricata oltre che della pista di atletica con torri faro, il campo da gioco, la piscina, e la tribuna lato Acitillo