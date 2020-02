Inter/Napoli di Coppa Italia: trasferta vietata ai residenti in Campania

Arriva la comunicazione ufficiale, la si legge sul sito della SSCN – Sono in vendita i biglietti per Inter-Napoli, semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 12 febbraio alle ore 20.45. Il costo del singolo tagliando è di 12,00 euro.

A seguito della Determinazione dell’Osservatorio, la vendita dei tagliandi per i residenti in Campania è vietata. La FC Inter procederà al rimborso nei confronti di coloro che hanno acquistato il biglietto prima della Determinazione dell’Osservatorio, che ha vietato la trasferta ai residenti in Campania.

L’ingresso per il settore ospiti potrà avvenire esclusivamente attraverso l’entrata del parcheggio dedicato in via Federico Tesio Le operazioni di pre-filtraggio saranno pertanto effettuate all’interno del parcheggio, in prossimità dell’ingresso 10. Il successivo passaggio ai tornelli sarà gestito in alternanza con il resto del pubblico attraverso l’apertura di appositi cancelli all’interno del nuovo percorso realizzato.