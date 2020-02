COPPA ITALIA FEMMINILE – La Juventus vince facile contro l’Empoli

La Juventus di Rita Guarino vince per 0-6 sul campo dell’Empoli Ladies e stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia. Per le bianconere tripletta di Staskova, poi in gol il capitano Sara Gama, Sembrant e l’ex Psg Zamanian. Ora in campionato la Juventus giocherà il derby d’Italia contro l’Inter per riprendere la marcia interrotta contro la Florentia.

Empoli Ladies-Juventus 0-6

Marcatori: 7′ pt Staskova (J); 42’ pt Staskova (J); 45’ pt Gama (J); 20’ st Staskova (J); 30’ st Zamanian (J); 34’ st Sembrant (J)

Empoli Ladies: Lugli, Di Guglielmo (Cap.), Cinotti, De Vecchis (28’ st Hjohlman), Garnier, De Rita (30’ st Boglioni), Simonetti, Acuti, Giatras, Morucci, Cotrer (10’ st Anghileri). A disposizione: Fabiano, Papaleo, Ness, Palama, Prugna, Viscuso. Allenatore: Pistolesi Alessandro

Juventus: Bacic, Gama (Cap.) (9’ st Sikora), Galli, Cernoia (17’ st Souza Alves), Bonansea, Boattin, Pedersen (28’ st Caruso), Staskova, Zamanian, Salvai, Sembrant. A disposizione: Giuliani, Hyyrynen, Franco, Rosucci, Girelli, Tasselli. Allenatrice: Rita Guarino

Ammoniti: nessuno

Prossimo impegno:

Juventus – Inter

Campionato Nazionale Femminile Serie A. 4° Giornata Girone di Ritorno.

Domenica 16 Febbraio 2020 ore 12:30 (diretta Sky)

Campo Ale&Ricky – Via Stupinigi, 182 – Vinovo (TO)

Prossimo impegno di Coppa Italia:

Coppa Italia femminile – Gara di Ritorno Quarti di finale

Juventus – Empoli Ladies

Mercoledì 26 Febbraio 2020 ore 16:30

Campo Ale&Ricky – Via Stupinigi, 182 – Vinovo (TO)