Giuntoli portavoce della protesta: “Giua, perchè non sei andato al VAR?”

Gattuso non parla dell’arbitraggio, come riporta il Corriere dello Sport, però a rappresentare il pensiero della società ci pensa Giuntoli: «Il tocco su Milik è evidente, ma l’arbitro può sbagliare nonostante si tratti di un episodio clamorosamente netto. Accettiamo l’errore: il fatto è che bisogna utilizzare il Var. Perché non andarlo a rivedere? Abbiamo uno strumento che potrebbe dare una mano e vogliamo che venga utilizzato, altrimenti è inutile che ci sia». E ancora: «Non so se l’arbitro sia stato richiamato, ma siamo rimasti cinque minuti fermi». Salvo poi confermare la decisione iniziale. «Arbitraggi sfavorevoli? C’è sicuramente un indice molto negativo, ma non voglio creare alibi alla squadra. Con Giua non ho parlato, non serve a niente polemizzare dopo la partita, però vogliamo fare chiarezza su questa situazione: bisogna utilizzare il Var nel modo giusto».

La Redazione