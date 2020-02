Parla il papà di Demme: “Ho allenato Diego fino ai 13 anni, poi…”

Il papà di Diego Demme, Vincenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al passaggio del figlio al Napoli: “Perché ho dato a mio figlio il nome di Diego Armando Maradona? Vi rivelo che quando mia moglie è rimasta incinta i nomi in lizza erano due, Diego o Fabio. Abbiamo scelto Diego con grande felicità reciproca. Io sono tifoso del Napoli e in Germania ho giocato al calcio fino alla terza divisione tedesca. Maradona era il mio idolo. Sono stato il primo ad allenare mio figlio? All’inizio Diego non sapeva se voler fare calcio, hockey su ghiaccio o tennis. Poi a 5 anni scelse il calcio e lo allenavo io, in una piccola squadra di calcio, che si chiama Hiddenhausen. In provincia vincevamo quasi sempre e spesso venivamo in Italia per i tornei di Pasqua. Ho allenato Diego e gli altri bambini fino a 13 anni, poi cinque di loro, tra cui mio figlio, furono selezionati e andarono all’Arminia Bielefeld. Diego era il più piccolo di statura in mezzo ai cinque”.