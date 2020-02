A Totti serviva un attaccante che sfruttasse i suoi assist…

LA SCELTA

Floro Flores – che ha deciso di sposare il progetto grazie alla collaborazione del suo storico agente Paolo Palermo e di Giovanni De Montis – è solo l’ultimo di una serie di ex calciatori di serie A che oramai da già inizio stagione sono compagni fissi di Totti in campo. Nel Totti Sporting Club, infatti, giocato già Aquilani, Tonetto, Vucinic e Pizarro: tutti ex romanisti. Ecco perché Floro Flores, che ha chiuso la sua carriera con la maglia della Casertana, sarà il primo giocatore del tutto estraneo al mondo giallorosso.

Un motivo di soddisfazione in più per il napoletano, che non ci ha messo troppo ad accettare la proposta arrivata dalla Capitale visto che lo stesso Totti in persona ha chiesto esplicitamente di lui. «Mi serviva un giocatore lì davanti che potesse finalizzare le giocate di Totti che fa 5-6 assist a partita», spiega l’allenatore del Totti Sporting club Carlo Cancellieri. «Floro Flores mi è sempre piaciuto come giocatore. Ha qualità e sa far salire la squadra, sa te-nere la posizione, e poi è perfetto che chiudere tutti gli uno-due con Totti. Porta via l’uomo e poi scarica per il capitano. È l’uomo giusto per aumentare l’imprevedibilità della nostra squadra». L’esordio è in programma domani, con l’obiettivo di presentarsi subito col gol visto che la squadra è quarta in classifica e punta al primo posto al momento occupato dal San Paolo. Fonte: Il Mattino