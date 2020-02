La Totti Sporting Club è la nuova avventura del Pupone

IL PROGETTO

La squadra del circolo Totti Sporting Club è al suo primo anno nel campionato romano di calciotto che poi vedrà anche delle tappe itineranti nel resto d’Italia. L’ex capitano della Roma ha acquistato il titolo di un’altra squadra romana e ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura per continuare a giocare una volta a settimana con la voglia di sempre. Capitano in campo e fuori, perché tutti lo adorano. Si mette a disposizione dei compagni, lotta, suda e ovviamente segna. La sua presenza in campo, ovviamente, è lo sprone ideale per tutti quelli che già fanno parte della squadra, ma anche per quelli che magari arriveranno da qui alla fine della stagione. L’ultimo a unirsi alla fa-miglia del Totti Sporting Club è stato Floro Flores, ma la porta per i prossimi colpi sarà sempre aperta. Fonte: Il Mattino