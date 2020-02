Crescita vertiginosa nel bilancio e fatturato del Napoli

È una crescita vertigionosa, quella del Napoli: nella stagione 2007/08 la società aveva un fatturato (escluse le cessioni) pari a circa 87,2 milioni di euro. Una crescita in Italia seconda solo alla Juventus. I ricavi da stadio hanno avuto una contrazione di circa 3,2 milioni di euro, passando da 19 a 15,8 milioni (-17%), calo dovuto in particolar modo all’impossibilità di vendere abbonamenti annuali (ma solo mini abbonamenti) nella passata stagione per i lavori al San Paolo. Ma anche al minor calo di spettatori anche perché la squadra non è mai stata in corsa per lo scudetto. Per quanto riguarda le altre voci, i ricavi da sponsorizzazioni sono saliti da 30,6 a 36,7 milioni: da sottolineare gli sponsor ufficiali che hanno versato 9 milioni di euro (8,7 nel 2017/18), lo sponsor tecnico 9,2 milioni (8,1) e lo sponsor istituzionale 8,4 milioni (7,4), con una crescita anche nelle altre sponsorizzazioni (da 2,1 a 5,9 milioni). Fonte: Il Mattino.