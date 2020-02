Chiariello: “Tiene banco Sanremo, l’unica volta in cui mi sono divertito…”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il calcio italiano deve essere ormai a corto di idee se a tenere banco oggi è Sanremo con la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez. Onestamente mi interessa poco, come tutte le stagioni passate. L’unica volta che mi sono divertito è quando vidi Francesco Totti. Oggi mi interessa un sold out atteso per l’Inter con il derby. A Napoli finalmente si sveglia l’entusiasmo, assalto alla Curva contro il Lecce. Nonostante i prezzi altissimi, c’è una lunga fila di persone che vogliono vedere Lionel Messi. Finalmente un campionato dove non c’è una dominitatrice assoluta, ma ho l’impressione che sia sempre la Juve”.