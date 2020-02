Rino Gattuso ha scelto: Il titolare per l’attacco è Milik

GERARCHIE

Gattuso ha scelto Milik come attaccante titolare, in alternativa c’è il solito, puntuale Dries Mertens. Il belga sa come essere decisivo, lo ha fatto anche a Marassi alla “prima” dopo l’infortunio, è un cannibale di gol che concederà poco spazio alle sue spalle. Llorente aspetta il suo momento, il suo turno, la sua chance. Potrebbe arrivare, capiteranno anche partite fastidiose, magari servirà proprio uno come lui, i suoi centimetri e la sua stazza fisica, ma saranno anche tante le volte in cui, come è già successo, sarà costretto semplicemente ad applaudire gli altri. In attesa del futuro. Fonte: Il Roma