Dalla sconfitta contro la Fiorentina è nato il nuovo Napoli di Gattuso

Il nuovo Napoli è iniziato dopo la Fiorentina, gli azzurri si sono ritrovati, per riuscire a risalire incampionato. L’edizione odierna di Repubblica, spiega come sia il mister che la squadra sia concentrata in campionato a risalire ed a conquistarsi un posto in Europa, dando un senso alla stagione che fino a metà gennaio sembrava difficile. La società ha investito sul mercato invernale non solo per la rivoluzione di giugno, ma anche per aiutare il tecnico nella sua idea di gioco. La gara che finora ha svoltato la stagione, secondo il quotidiano è stata proprio quella contro la Fiorentina, dove il Napoli fu sconfitto al San Paolo, con i senatori in campo e i nuovi in panchina. Proprio da quella gara è nato il nuovo Napoli di Rino Gattuso.