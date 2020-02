Serie A/Roma-Bologna 1-2 (1T):Il Bologna dello sfavillante Barrow domina!

Questa sera allo stadio Olimpico di Roma va in scena Roma-Bologna, gara valevole per la 23esima giornata di Serie A. Ecco il commento: Partita che parte forte con la Roma che sfiora il vantaggio con un tiro di Under respinto da Skorupski. Sul capovolgimento di fronte arriva il goal di Orsolini, servito molto bene da Barrow. Al 22esimo dopo una mischia in area di rigore, Denswil sfortunatamente mette il pallone nella propria porta per il pareggio della Roma. Soltanto 3 minuti e il Bologna torna avanti, grazie a un goal di Barrow che con una conclusione deviata beffa Pau Lopez. La Roma non impensierisce il Bologna, anzi ne rischia di prendere un altro perché Svanberg, dai 25 metri tenta la conclusione che si spegne di pochissimo a lato. Al 40esimo si vede la Roma con Dzeko che calcia, ma Skorupski blocca la sfera. Altra occasione Bologna al 42esimo, con Palacio che conclude, da dentro l’area, ma trova uno straordinario intervento di Pau Lopez a sventare la minaccia. Dopo un minuto di recupero termina un primo tempo.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Svanberg, Schouten, Soriano; Orsolini, Palacio, Barrow.

Marcatori: 16′ Orsolini (B), 22′ Aut. Denswil (R), 26′ Barrow (B)

Ammonizioni: 38′ Svanberg (B)