Napoli-Barcellona: E’ iniziata la vendita libera per la gara del San Paolo

A mezzanotte è scaduto il diritto di precedenza per gli abbonati per Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il 25 febbraio al San Paolo. Alle ore 10:00 è iniziata la vendita libera, anche per i posti non confermati dagli abbonati, con un prevedibile boom sin dalle prime ore. Subito esaurite infatti Curva A e Curva B superiori (ed è partita a buon ritmo anche la vendita per l’anello inferiore). Mentre nelle ultime ore sono andati esauriti anche i Distinti. Restano quindi disponibili solo le due Tribune, oltre alle Curve inferiori.

Inoltre, sempre a partire dalle ore 10:00 è possibile – comunica il club azzurro – aderire al progetto “Tribuna Young”, attraverso il quale la SSC Napoli riserverà a tutte le scuole calcio campane accreditate dalla F.I.G.C. la possibilità di portare allo Stadio San Paolo i propri giovani iscritti, attraverso una semplice procedura online (https://www.sscnapoli.it/static/content/Tribuna-Young-536.aspx )

Di seguito prezzi e dettagli diffusi dalla Società Azzurra

La Tribuna Posillipo € 250,00

Tribuna Nisida € 190,00

Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti € 130,00

Curve € 70,00.

ACQUISTO ON LINE

La SSC Napoli ricorda che per i possessori di tessera del tifoso Club Azzurro Card, Fan Away e Fan Stadium Card è possibile acquistare anche on line.

Per effettuare l’acquisto è sufficiente collegarsi al sito web ufficiale della SSC Napoli, www.sscnapoli.it e cliccare nella sezione “insieme allo stadio” oppure accedere direttamente dal banner “ticket on line” presente nella home page del sito ufficiale SSC Napoli. Fonte: SSC Napoli