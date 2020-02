Mertens sente il richiamo della città eterna…solo vacanza, o c’è altro?

Se ne è parlato in questa sessione di mercato ed è risaputo che Fonseca, allenatore giallorosso, straveda per Mertens. Nato come esterno d’attacco, reso bomber da Sarri, potrebbe rivelarsi una straordinaria spalla per Dzeko. Niente di nuovo, si direbbe, se non fosse stato che Mertens è stato avvistato in compagnia di due uomini (sua moglie Katrin non c’era, altro indizio che escluderebbe la gita turistica), amici o forse collaboratori dell’agente Lerby. Ha pranzato alla trattoria “La Buca di Ripetta”, in una traversa di via del Corso, a pochi passi dallo studio Tonucci che assiste la Roma dal punto di vista legale. Il sospetto che non sia stata solo una vacanza è quanto meno legittimo. In società si prepara il cambio imminente al vertice, per cui potrebbe succedere di tutto. Anche che le pretese di Mertens, fino ad ora ritenute eccessive, diventino possibili.

Fonte: CdS