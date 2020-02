DIFESA – Contro il Lecce c’è la tentazione di nome K2

Ieri mattina il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida interna contro il Lecce di Fabio Liverani di domenica alle ore 15,00. In vista del match contro i salentini per la difesa ora c’è l’imbarazzo della scelta, visti i rientri di Maksimovic e Koulibaly. Quest’ultimo è una tentazione che sta stuzzicando mister Gattuso, secondo il Corriere dello Sport, per affiancare il neo papà Manolas che è in Grecia, ma che rientrerà nelle prossime ore. Per il resto dovrebbero essere Di Lorenzo e Mario Rui a giocare sulle corsie esterne. Infine il ballottaggio tra i pali Ospina-Meret e che verrà sciolto nei prossimi giorni.

La Redazione