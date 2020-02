La consacrazione – Di Lorenzo, il premio, il presente ed il futuro

Il presente e il futuro, certo, ma anche il passato. Giovanni Di Lorenzo, il giocatore più impiegato del Napoli che dopo l’arrivo in azzurro ha anche conquistato la Nazionale, non dimentica i suoi trascorsi. E anzi li sottolinea ritirando il premio assegnatogli nel corso della nona edizione della manifestazione, Italian Sport Awards, andata in scena martedì all’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia.

«Per me è davvero un premio importante: sono molto contento, riceverlo dopo il primo anno in Serie A è una bella soddisfazione».

E poi, l’omaggio sentito: «Ringrazio tutti, compresi i miei ex compagni e gli allenatori: grazie a loro è arrivata la chiamata del Napoli. Non dobbiamo fermarci mai e soprattutto dobbiamo lavorare per crescere. Essere qui è una consacrazione, ma devo insistere a fare sempre bene in una società importante come il Napoli».

E mica soltanto quello: dopo essere entrato nel giro della Nazionale, l’obiettivo è centrare l’Europeo. Di Lorenzo è il giocatore più impiegato della rosa: 29 partite su 30.

