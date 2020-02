ESCLUSIVA – Cecilia Re (centr. Florentia San Gimignano): “Nelle partite casalinghe la nostra forza è il pubblico”

Il campionato di serie A femminile si ferma per via degli impegni di Coppa Italia, con la Juventus prima in classifica, ma fermata sabato scorso sul campo della Florentia. Le toscane si sono confermate davvero tra le mura amiche compagine di tutto rispetto, dopo aver battuto Roma e Milan, anche il pari contro le bianconere. Di questo ma anche del movimento femminile ilnapolionline.com ha intervista la centrocampista centrale Cecilia Re.

Quest’anno nelle sfide casalinghe avete battuto l’A.s. Roma e il Milan, oltre al pari di sabato scorso contro la Juventus. Qual è il segreto per ottenere questi risultati di prestigio? “A mio parere non c’è nessuna ricetta in particolare, ma semplicemente quando giochiamo tra le mura amiche vogliamo dare sempre il massimo. Senza dimenticare che i nostri tifosi ci seguono in tanti e ci sostengono per tutti e novanta i minuti. Tutto ciò ci incoraggia a dare il massimo ad ottenere i punti per restare nelle prime posizioni”.

Dopo il pesante 6-1 nel derby contro la Fiorentina cos’è scatto nella testa per ottenere i 4 punti contro Hellas Verona e Juventus? “Quella pesante sconfitta ci ha dato modo di analizzarci, capire i nostri errori e renderci consapevoli degli aspetti da migliorare. Ci siamo messi come gruppo al lavoro ancora con più decisione, trovare la forza per chiudere al meglio quella brutta pagina ed essere più convinte delle nostre capacità”.

Nel tuo ruolo di centrocampista centrale quali sono da sempre i tuoi idoli per i quali hai preso come esempio? “Nell’ambito maschile due in modo particolare li ho sempre considerati due modelli da prendere come esempio. Sono Cambiasso dell’Inter, un guerriero in mezzo al campo e Andrea Pirlo per la sua classe e sapeva dettare i tempi di gioco in mezzo al campo”.

A tuo avviso al calcio femminile in Italia cosa manca per fare il definitivo salto di qualità? “Non saprei dirti cosa manca di preciso per la crescita definitiva del nostro movimento. Sicuramente negli ultimi anni si sono fatti degli importanti passi in avanti, ma purtroppo non è ancora sufficiente. Le recenti frasi di Zeman verso il nostro mondo, un’uscita non certo felice da parte sua, rende ancora più difficile la crescita del calcio femminile in Italia”.

Da qui a fine anno cosa ti aspetti per la squadra, soprattutto per il prosieguo in campionato? “Come tu ben sai questo fine settimana il campionato è fermo per via delle gare di Coppa Italia, perciò noi ci stiamo allenando al meglio in vista delle prossime sfide. Obiettivi? Dare sempre il massimo per scalare altri posti in classifica e poi alla fine si tireranno le somme”.

Fonte: Foto Fabio Cittadini

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA