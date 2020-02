Contratto e scelte per il futuro del belga

Dopo settimane di un lungo stop per infortunio e il viaggio in Belgio, Dries Mertens ha rivisto il campo contro la Sampdoria ed è tornato a fare quello che gli riesce meglio, ovvero segnare. Splendida la rete contro i liguri di Claudio Ranieri, tiro dai 35 metri che supera Audero. Ora per l’ex di Utrecht e Psv Eindoven sono 119 reti in maglia azzurra, a due da Hamsik, quindi per eguagliare ma a tre per entrare nella storia del club di De Laurentiis. Come riporta il CdS si parla del rinnovo, il Napoli offre per due anni 4,2 milioni, mentre Mertens chiede un triennale a 5 milioni bonus compresi, per proseguire questa storia a tinte azzurre. Sullo sfondo anche Monaco e Inter che lo tentano con importanti ingaggi. Da qui a Giugno ne sapremo di più, ma il belga prima dell’Europeo vuole avere le idee chiare per il suo futuro.

La Redazioe