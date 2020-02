Contro il Lecce ci sarà un San Paolo vestito a festa

Le recenti vittorie contro Lazio, Juventus e Sampdoria, oltre che la possibilità di avvicinarsi alla zona Europa sono importanti indizi per poter rivedere il San Paolo delle grandi occasioni. Secondo le pagine odierne de “il Corriere dello Sport”, ottima la prevendita per la sfida contro il Lecce, già staccati 39 mila tagliandi, con ottime possibilità di superare la barriera dei 40 mila spettatori. Il momento degli azzurri certamente è un chiaro segnale che la gente di Napoli ha colto e vuole dare una mano alla squadra verso la rimonta in zona Europa. Anche i prezzi dei biglietti è un incentivo, il record sono gli oltre 45 mila spettatori visti contro la Juventus, perciò c’è ancora tempo per dare un’accelerata.

La Redazione