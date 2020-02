Longo “si libera”, finisce l’era Mazzari nella Torino granata

Ci siamo quasi. Diciamo che si attende solo l’ufficialità, ma il tempo di mister Mazzarri alla guida del Torino sembra davvero finito. Le quattro sconfitte consecutive hanno pesato. I granata sono in procinto di cambiare allenatore: via Walter Mazzarri, arriva Moreno Longo, che sta risolvendo i dettagli contrattuali che lo legano al Frosinone. Quella di lunedì è stata una giornata intensa per la dirigenza granata al lavoro negli uffici del club. Si sono sistemati tutti i dettagli burocratici per l’avvicendamento in panchina. Mazzarri, non tornato in città con la squadra dopo la trasferta di Lecce, ha comunicato alla società la volontà di risolvere il suo contratto in scadenza a giugno 2020. Lo si legge sul sito dell’ esperto di mercato Gianluca Di Marzio