Riccio (Vice Gattuso): “Champions? Noi ci siamo… per il Lecce”

La Champions rimane lassù, lontana, a 9 punti di distanza, ma intanto da ieri sera il Napoli non è più nella parte destra della classifica, secondo le pagine del Corriere dello Sport, ma in quella di sinistra, dove dovrebbe sempre stare. Il sapore del sesto posto che vuol dire Europa League è intenso (-2), ma non è bastato a far parlare Rino Gattuso che ha dei problemi familiari e ha preferito lasciar spazio di fronte ai media al vice Luigi Riccio che ha trasmesso il pensiero del tecnico sulla rincorsa alla quarta posizione che Atalanta e Roma si dividono: «In questo momento – ha osservato l’ex centrocampista di Piacenza e Pistoiese – noi dobbiamo concentrarci solo sulla gara di domenica contro il Lecce e non ci deve interessare di altro. Volete sapere se ci siamo anche noi in corsa per la Champions? Noi ci siamo… per il Lecce. Non sappiamo nient’altro e non guardiamo la classifica». Più chiaro di così… Anche Riccio però non ha potuto che sottolineare la crescita del gruppo che forse si è sbloccato dopo l’accesso alle semifinali di Coppa Italia e l’affermazione di prestigio contro la Juventus: «Sappiamo da dove veniamo, il percorso che abbiamo avuto fin qui, le difficoltà che ci sono state e ora dobbiamo continuare su questa strada senza mollare. In questo gruppo ci sono ragazzi hanno fatto di tutto per rientrare il prima possibile dagli infortuni, ma non si possono neppure mettere in campo se non sono al top. Tutti hanno lavorato al meglio per arrivare a fare questa partita e la vittoria è stata meritata».

La Redazione