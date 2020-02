Mertens, la felicità è social: “Non potevo immaginare rientro migliore!”

Tanto, troppo tempo. Il Napoli non è abituato a stare così a lungo senza Dries Mertens ed il belga non è abituato a stare lontano per così tanti giorni dal campo e dal gol. Ieri sera, a Marassi, “rientro” e gran gol. Ha commentato, attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram, la vittoria ottenuta dal Napoli ieri sera contro la Sampdoria. “Non potevo immaginare modo migliore per rientrare in campo e dare il mio contributo, è stata dura restare fuori a guardare, ringrazio lo staff medico e tutti quelli che mi hanno dato una mano per tornare a fare quello che mi riesce meglio!”. Queste le parole del folletto belga.