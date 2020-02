Quagliarella non vive un’annata strepitosa, ma contro le sue ex…

ANNATA NO

Non vive di soddisfazioni nemmeno l’eterno Fabio Quagliarella, il capocannoniere uscente della Serie A. Sembra essersi smarrito – così come tutta la Sampdoria – il bomber capace di battere tutti non più tardi di una stagione fa. Fermo a 5 centri in campionato ( e uno in coppa Italia), l’attaccante di Castellammare di Stabia non vede l’ora di svegliarsi da questa stagione che sembra sempre di più un vero e proprio incubo. Da Di Francesco a Ranieri, gli allenatori passati quest’anno dalla Samp non lo hanno mai messo in discussione, perché Fabio, il capitano blucerchiato, non ha mai smesso di lottare per quella maglia.

I suoi ultimi squilli sono del 12 gennaio, nel 5-1 contro il Brescia, quando è stato protagonista con una doppietta. Sembrava il preludio di un 2020 in ripresa, ma poi sono arrivate la panchina nel pesante 5-1 dell’Olimpico contro la Lazio e le polveri bagnate nello 0-0 di una settimana fa contro il Sassuolo. Stasera sfida il Napoli, che vuol dire il suo passato, per scacciare via i fantasmi e ritrovare il sorriso a suon di gol. Fonte: Il Mattino