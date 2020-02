Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Sesta vittoria di fila per il Napoli Under 17”

SALERNITANA-NAPOLI 0-2

SALERNITANA – Barone; Idioma, Bruschi (45’ Fresa), Froncillo (76’ Salerno), Giliberti, Perrone (87’ De Lucia), Dommarco (87’ Pizzo), Sabatino (45’ Esposito), Palmieri, Bammacaro (64’ Imperiale), Accietto (45’ Panarese) A disp. Ragone, De Lucia, Imperiale, Esposito, Pizzo, Fresa, Salerno, Panarese All. Landi

NAPOLI – Baietti; Vitiello, Cirillo, De Martino, Barba, Sepe, D’Agostino, Iaccarino, Acampa (81’ Carannante), D’Angelo (60’ Vergara), Umile (69’ Ambrosino) A disp. Pinto, Carannante, Maciariello, Matrone, Natale, Vergara, Rossi, Ambrosino, De Simone P. All. Carnevale

Marcatori: 40’ D’Agostino (N); 86’ Vergara (N)

Note: Ammonito: Sabatino, Perrone e Dommarco (S), D’Agostino (N); Recupero: 3’ p.t.; 3’ s.t.

SALERNO – Derby in trasferta per il Napoli di Massimo Carnevale che cerca altre conferme contro la Salernitana per restare al secondo posto. Gli azzurrini fanno la partita, creano occasioni, ma Barone prima e la difesa granata poi evita il gol dei partenopei. Nel finale di primo tempo arriva il gol del Napoli realizzato da D’Agostino. Nel secondo tempo la musica non cambia, i partenopei giocano con molta tranquillità, sfiorano anche il gol del raddoppio cogliendo la traversa. La Salernitana non riesce a reagire, anzi si espone alla manovra dei partenopei che nel finale raddoppia. Azione con triangolazioni e splendida rete di Vergara. Un successo che consente al Napoli di Carnevale di essere sempre al secondo posto. Domenica prossima sfida casalinga contro il Trapani, penultimo in classifica.

Alessandro Sacco