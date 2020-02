Rocco Commisso: “Nedved? Non sono lo scemo che viene dall’America”

Non si sono spenti gli echi del post-partita di Juventus-Fiorentina, con il secondo rigore molto dubbio concesso a Bentancur dei bianconeri. Ieri e parole di Commisso, la replica di Nevded, oggi la risposta del presidente dei viola al Tgr Toscana. “Dopo l’errore di ieri nessuno della Juventus si è scusato con noi. Gli errori subiti non sono solo contro la squadra di Sarri, ma anche nelle gare contro Inter e Genoa, dove in quel caso non si è andato al VAR, perchè? Senza dimenticare che in caso di simulazione Bentancur prendeva il secondo giallo e quindi gara finita. Noi come la Juventus diamo soldi alla Federazione, perciò meritiamo rispetto. Nedved? Mi ha mancato di rispetto, non si può permettere, senza contare che io non sono lo scemo che viene dall’America, quindi chiedo rispetto”.

La Redazione